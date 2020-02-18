Боксер Тайсон Фьюри объявил о планах отлично отдохнуть после поединка-реванша с Деонтеем Уайлдером.

«После боя уйду в загул с кокаином и проститутками. Что может быть лучше кокаина и проституток? Я выбираю дешевых, за 30 долларов.

Всегда делайте себе укол пенициллина, прежде чем их трахать. Если нет пенициллина, надевайте два презерватива», – посоветовал Фьюри в интервью Daily Caller. Его процитировал Boxing Scene.

Реванш между Тайсоном и Деонтеем Уайлдером пройдет в Лас-Вегасе. Он начнется 23 февраля в 7:00 по московскому времени.

Первый поединок между британцем и американцем состоялся в Лос-Анджелесе в декабре 2019 года. Тогда разделенным решением арбитров победил Деонтей.

Фьюри – о подготовке к бою с Уайлдером: «Уделяю много времени куннилингусу – укрепляю челюсть»

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