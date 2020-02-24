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TMZ: Ковалев арестован в Лос-Анджелесе за вождение в пьяном виде

TMZ: Ковалев арестован в Лос-Анджелесе за вождение в пьяном виде
Eurosport

10 мин. назад

Российский боксер не в первый раз нарушает законы США.

Российский полутяж Сергей Ковалев арестован в Лос-Анджелесе за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Автомобиль спортсмена был остановлен полицией в понедельник в районе 2 часов ночи по местому времени. Сотрудник правоохранительных органов решил, что россиянин нетрезв, и доставил его в ближайшее отделение. В районе 7:30 утра Ковалева выпустили под подписку о невыезде, сообщает TMZ.

Сергей находится под следствием и по другому поводу: в 2018 году его арестовали по обвинению в нападении на модель Джейми Фронтц, но выпустили под залог. Если Ковалева признают виновным, ему грозит до четырех лет тюрьмы.

  • В последнем поединке Ковалев проиграл Саулю Альваресу.
  • Проиграв Канело, россиянин лишился титула чемпиона мира в полусреднем весе по версии WBO.

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