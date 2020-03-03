Российский боксер Александр Поветкин проведет претендентский бой на титул Всемирного боксерского совета (WBC) против британца Диллиана Уайта 2 мая в Манчестере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов поединка.

Британец является временным чемпионом мира по версии WBC – в июле 2019-го Уайт получил титул единогласным решением судей после битвы с Оскаром Ривасом.

Последний бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории. Поединок завершился ничейным результатом.

Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 31-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

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