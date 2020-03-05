Чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри заявил, что скоро уйдет из спорта, но перед этим разберется с Энтони Джошуа.

Промоутер бойца Боб Арум рассказал, что команда Уайлдера уведомила его о желании провести третий поединок. Как сообщает Boxingnews, по условиям контракта британец обязан согласиться, так что третья серия противостояния гарантированно состоится. Скорее всего, это будет предпоследний выход Цыганского короля на ринг.

«У меня осталось еще два боя, а после мы подумаем о том, чем заниматься дальше. Как долго это может продолжаться? Я непобедим в 31 профессиональном поединке, я 12-й год на ринге. Я уже был абсолютным чемпионом мира, когда победил Кличко, у меня были все пояса.

По-моему, Энтони Джошуа достались мои остатки, потому что я никогда не терял эти пояса, я должен был освободить их из-за психических проблем. Это мои пояса. До тех пор, пока ты не победишь человека на боксерском ринге, как ты можешь претендовать на звание чемпиона? У меня будет еще два боя, а после, надеюсь, мы отправимся в закат», – рассказал боксер в программе This Morning.

Третий бой Фьюри и Уайлдера состоится в середине июля.

Первый их поединок завершился вничью, во втором Уайлдер победил техническим нокаутом.

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