В прошлом году ютьюбер Логан Пол вышел на ринг против коллеги KSI, и мужчины срубили 40 миллионов долларов за вечер. Младший брат Логана Джейк последовал примеру и тоже стал бойцом. Для раскрутки первого поединка он сыграл фейковую свадьбу с ютьюбершей и моделью Таной Монго. Однако уже в январе 2020-го Монго заявила, что они с Полом «берут паузу», чтобы сосредоточиться на своих «сумасшедших жизнях».

Судя по фото красотки, пауза будет тянуться для Пола смертельно долго.

Джейк оперативно замутил с еще одной моделью, на которую можно поглазеть вот тут.

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