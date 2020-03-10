Тайсон нокаутировал Эминема в его новом клипе
Майк выложил фрагмент, а полное видео доступно на ютьюбе.
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон снялся в клипе американского рэпера Эминема.
По сюжету клипа на песню Godzilla экс-боксер отправляет музыканта в нокаут. «Хорошо провел время, нокаутируя Эминема в его новом клипе. Вы с Доктором Дре еще делаете великие дела, и это действительно вдохновляет», – написал 53-летний Тайсон.
Вот полная версия клипа.
- Статистика Тайсона в боксе – 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.
- Майк завершил карьеру в 2005 году.
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