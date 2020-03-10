Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон снялся в клипе американского рэпера Эминема.

По сюжету клипа на песню Godzilla экс-боксер отправляет музыканта в нокаут. «Хорошо провел время, нокаутируя Эминема в его новом клипе. Вы с Доктором Дре еще делаете великие дела, и это действительно вдохновляет», – написал 53-летний Тайсон.

Вот полная версия клипа.

Статистика Тайсона в боксе – 50 побед (44 нокаутом) и шесть поражений.

Майк завершил карьеру в 2005 году.

Непобежденный боец UFC с одного удара нокаутировал Логана Пола. Но, кажется, все оказалось фейком

Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме