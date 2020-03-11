Экс-чемпион мира по боксу в полусреднем весе Флойд Мэйуэзер прокомментировал возможность поединка против бойцов смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора.

«Как я говорил раньше, я закончил. Но не закончил получать пачки долларов.

Мне ничего не нужно, но я не против заработать еще. Когда вы становитесь миллиардером, владеете авиакомпаниями, как тот парень из United Airlines, или Apple, зарабатывающая миллиарды, вы не говорите: «У нас уже есть 3-4 миллиарда – пожалуй, хватит». Они продолжают.

Так что если я способен развлекать планету, немного повеселиться, легко провести день и заработать 600 миллионов долларов с этими двумя (Конором и Хабибом), то почему бы и нет? На закате лет мои дети проверят банковский счет и скажут: «Папа, я горжусь тобой».

Мы говорили о бое с Нурмагомедовым ранее, и моя сохранность остается превыше всего. Должен заботиться о семье и надеюсь, что обеспечу следующие поколения. Так что если смогу инвестировать эти 600 миллионов долларов и оставить их детям, внукам и близким, то почему нет? Да, в следующем бою подерусь с Хабибом», – цитирует Мэйуэзера BoxingNews24.

Флойд одержал 50 побед в 50 профессиональных боях. В последнем поединке американец в 2017 году завалил техническим нокаутом экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора. За участие в ивенте Мэйуэзер получил 100 миллионов долларов.

18 апреля Хабиб Нурмагомедов выйдет на защиту титула UFC в легком весе против Тони Фергюсона.

Бой Хабиба и Флойда – предсказуемая скука. Нурмагомедов не умеет боксировать и делать шоу, как Конор

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