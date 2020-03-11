Мать троих детей экс-чемпиона мира по боксу Флойда Мэйуэзера Джоузи Харрис сегодня, 11 марта, найдена мертвой в Валенсии, штат Калифорния.

Сотрудники правоохранительных органов прибыли к дому 40-летней женщины около 21:30. Они обнаружили тело Харрис без движения в ее автомобиле и зафиксировали гибель.

TMZ Sports сообщил, что у Джоузи не нашли признаков насильственной смерти. Источники в полиции уточнили, что следователи возбудили дело по факту гибели, а не по факту убийства.

Харрис встречалась с Мэйуэзером с 1995 по 2010 гг. На старте их отношений она была начинающей актрисой.

У пары подрастают трое детей – Кораун, Зайон и Джира, старшему сыну 15 лет.

В 2010-м Флойд был осужден за нападение на Джоузи и провел за решеткой два месяца. В интервью боксер обвинял бывшую подругу в употреблении наркотиков.

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