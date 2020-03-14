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Кремлев вызвал на ринг всех, кто критикует Терешкову за предложение по обнулению сроков Путина
В Федерации бокса с людьми разговаривают по правилам бокса.
Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев вызвал на ринг критиков Валентины Терешковой – первой в мире женщины-космонавта и депутата Госдумы, которая предложила обнулить количество сроков президента России Владимира Путина и позволить ему снова избираться на пост.
«Те мрази, которые считают себя смелыми и оскорбляют Героя нашей страны, первую женщину-космонавта, Валентину Владимировну Терешкову, поднимайте задницы и приходите к нам в Федерацию бокса России. Здесь мы готовы поговорить с каждым из вас по правилам бокса!» – написал Кремлев.
- 83-летняя Терешкова после предложения была подвергнута критике в соцсетях и некоторых медиа.
- Ей присвоены звания Героя Советского союза и генерал-майора авиации.
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