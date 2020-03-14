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Кремлев вызвал на ринг всех, кто критикует Терешкову за предложение по обнулению сроков Путина

Кремлев вызвал на ринг всех, кто критикует Терешкову за предложение по обнулению сроков Путина
Eurosport

30 мин. назад

В Федерации бокса с людьми разговаривают по правилам бокса.

Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев вызвал на ринг критиков Валентины Терешковой – первой в мире женщины-космонавта и депутата Госдумы, которая предложила обнулить количество сроков президента России Владимира Путина и позволить ему снова избираться на пост.

«Те мрази, которые считают себя смелыми и оскорбляют Героя нашей страны, первую женщину-космонавта, Валентину Владимировну Терешкову, поднимайте задницы и приходите к нам в Федерацию бокса России. Здесь мы готовы поговорить с каждым из вас по правилам бокса!» – написал Кремлев.

  • 83-летняя Терешкова после предложения была подвергнута критике в соцсетях и некоторых медиа.
  • Ей присвоены звания Героя Советского союза и генерал-майора авиации.

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