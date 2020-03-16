Британским боксерам Тайсону и Хьюи Фьюри грозит восьмилетняя дисквалификация за обман антидопинговых органов.

По информации The Mail on Sunday, антидопинговое агентство Великобитании (UKAD) проводит повторное расследование кейса 2015 года. Тогда двоюродные братья-тяжеловесы сдали положительную допинг-пробу на стероид нандролон и объяснили это употреблением в пищу мяса дикого кабана. Боксеров дисквалифицировали на два года.

Согласно новым данным, при первоначальном расследовании братья обманули антидопинговые органы. Сообщается, что представитель Фьюри предложил взятку фермеру Мартину Карефуту, чтобы тот лжесвидетельствовал при разбирательствах. Карефут сказал, что поставлял боксерам мясо кабана, но так и не получил денег за содействие.

Если обвинения подтвердятся, UKAD назначит братьям Фьюри восьмилетние дисквалификации.

Тайсон – непобежденный чемпион мира по версии WBC. Его статистика – 30 побед и одна ничья.

У Хьюи Фьюри – 24 победы и три поражения (в том числе от Александра Поветкина).

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