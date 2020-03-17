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«Александр – это по-русски, Олександр – по-украински. Я – Александр». Усик объяснил, как его зовут
Украинский боксер объяснил разницу в произношении.
Украинский боксер Александр Усик ответил на вопрос о том, как правильно произносится его имя.
«Александр, зовите меня Александром. Александр – это по-русски, а Олександр – по-украински. Я – Александр», – сказал Усик в интервью Behind The Gloves.
- Усик – бывший абсолютный чемпион мира в весовой категории до 90,7 кг.
- В последнем на данный момент поединке Александр победил американца Чазза Уизерспуна.
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