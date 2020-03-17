Украинский боксер Александр Усик ответил на вопрос о том, как правильно произносится его имя.

«Александр, зовите меня Александром. Александр – это по-русски, а Олександр – по-украински. Я – Александр», – сказал Усик в интервью Behind The Gloves.

Усик – бывший абсолютный чемпион мира в весовой категории до 90,7 кг.

В последнем на данный момент поединке Александр победил американца Чазза Уизерспуна.

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