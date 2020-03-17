Третий бой между казахстанским боксером Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом пройдет 12 сентября 2020 года.

По данным The Athletic, спортсмены дали устное согласие на бой и договорились о гонорарах. Вероятнее всего, поединок пройдет на арене «Эй-ти-энд-ти-стэдиум» в Арлингтоне, штат Техас, США.

В первом бою между Головкиным и Канело судьи зафиксировали ничью. Во втором поединке победу по очкам одержал мексиканский боксер.

2 мая Канело должен был подраться с Билли Джо Сондерсом, но бой перенесли.

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