Роджер Мэйуэзер, дядя и тренер Флойда Мэйуэзера, скончался в возрасте 58 лет.

Об этом сообщил американский таблоид TMZ: «Роджер был важнейшей фигурой в команде Флойда, именно он помог стать Флойду глобальным феноменом, которым он является на данный момент. Многие считают Роджера лучшим тренером в мире».

Роджер Мэйуэзер был профессиональным боксером, в течение карьеры он дважды становился чемпионом мира, причем в разных весовых категориях – второй полулегкой (версия WBA, 1983-1984) и первой полусредней (версия WBC, 1987-1989).

11 марта СМИ сообщили о смерти Джоузи Харрис – матери троих детей Флойда Мэйуэзера.

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