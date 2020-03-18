Украинский боксер, спарринг-партнер Усика погиб в ДТП. Ему было 22 года
Дмитрий Лисовой был многократным чемпионом Украины.
В ДТП под Киевом скончался 22-летний украинский боксер Дмитрий Лисовой.
Как сообщает Федерация бокса Украины, трагедия произошла 17 марта. В результате аварии с участием двух машин двое человек погибли, еще один человек был госпитализирован. Одним из погибших оказался боксер-тяжеловес Лисовой. Он выступал в весовой категории до 91 кг.
- Лисовой был регулярным спаринг-партнером абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.
- Дмитрий – многократный призер чемпионатов Украины.
(Фото: Федерация бокса Украины)
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