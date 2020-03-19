Непобежденный американский боксер Флойд Мэйуэзер отложил возвращение и не выйдет на ринг в 2020 году.

По информации TMZ Sports, 43-летний Флойд подавлен смертями Джози Харрис, матери его детей, и Роджера Мэйуэзера – дяди и тренера. Две трагедии произошли с разницей в неделю: Харрис нашли мертвой 11 марта, дядя Роджер умер 18 числа. Источники, близкие к Флойду, сообщают, что бокс и борьба – последнее, о чем он сейчас думает.

У боксера трое детей от Джози Харрис.

Ранее Мэйуэзер объявил о сотрудничестве с главой UFC Дэйной Уайтом и намекнул на проведение боя с Хабибом Нурмагомедовым.

Последний бой Флойд провел в августе 2017-го, когда победил Конора Макгрегора.

Умер дядя и тренер Флойда Мэйуэзера, сделавший его чемпионом

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке