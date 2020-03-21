Боксер Билли Джо Сондерс позвонил в авиакомпанию Delta и в шутку сообщил, что чемпион WBA и IBF в первом полусреднем весе британец Джош Тейлор и его тренер Бэн Дэвисон заражены коронавирусом.

Как отмечает Mirror, в результате Тейлор и Дэвисон были сняты с рейса. «Отлично, Билли, твой план сработал. Мы никуда не летим, у нас серьезные проблемы. Спасибо тебе за это. Они сказали, что тут не может быть никаких шуток. Теперь мы находимся под пристальным наблюдением, потому что Delta, ***** [блин], очень серьезно к этому относится», – заявил Дэвисон.

2 мая Сондерс должен был подраться с мексиканцем Канело Альваресом, но бой отменили из-за пандемии коронавируса.

В сентябре 2018-го Сондерс вместе с другом поиздевались над наркозависимой женщиной, заставив ее ударить случайного прохожего в обмен на дозу (которую она, конечно же, не получила).

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