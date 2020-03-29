Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс опубликовал шуточное видео, на котором показал, как правильно бить жен и девушек во время карантина.

В ролике он на примере боксерской груши демонстрирует, что нужно делать, если «ваша старушка открывает рот» и «как правильно прописать ей в челюсть». Позднее спортсмен удалил пост, но запись осталась у других пользователей твиттера.

Сондерс уже извинился перед читателями. «Никогда не приветствовал домашнее насилие. Если увижу, что какой-то мужчина бьет женщину, сам разорву его на куски. У меня есть дочь, и если кто-то тронет ее хоть пальцем, все закончится плохо. Приношу извинения, если задел чувства кого-то из женщин», – написал Билли Джо.

В сентябре 2018-го Сондерс уже попадал на штраф в 111,5 тысячи евро за видео в соцсетях, на котором он обещал женщине 167 евро на наркотики за секс.

30-летний британец победил в каждом из 29 боев на профессиональном ринге, в которых принимал участие. В ноябре 2019 года он отправил в технический нокаут Марсело Косереса в 11-м раунде.

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