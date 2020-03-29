Getty Images
«Прописать в челюсть, если старушка открыла рот». Боксер создал видеоурок, как бить жен на карантине
Но уже извинился.
Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс опубликовал шуточное видео, на котором показал, как правильно бить жен и девушек во время карантина.
В ролике он на примере боксерской груши демонстрирует, что нужно делать, если «ваша старушка открывает рот» и «как правильно прописать ей в челюсть». Позднее спортсмен удалил пост, но запись осталась у других пользователей твиттера.
Сондерс уже извинился перед читателями. «Никогда не приветствовал домашнее насилие. Если увижу, что какой-то мужчина бьет женщину, сам разорву его на куски. У меня есть дочь, и если кто-то тронет ее хоть пальцем, все закончится плохо. Приношу извинения, если задел чувства кого-то из женщин», – написал Билли Джо.
- В сентябре 2018-го Сондерс уже попадал на штраф в 111,5 тысячи евро за видео в соцсетях, на котором он обещал женщине 167 евро на наркотики за секс.
- 30-летний британец победил в каждом из 29 боев на профессиональном ринге, в которых принимал участие. В ноябре 2019 года он отправил в технический нокаут Марсело Косереса в 11-м раунде.
Британец-боксер в шутку сообщил в аэропорт, что у его коллеги коронавирус. Того сняли с рейса