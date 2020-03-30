Легендарный боксер Майк Тайсон прокомментировал историю из 2019 года о том, что его личный тигр убежал из дома и покусал одного из соседей.

«Нет, нет, нет, все было не так. Кто-то перепрыгнул через забор, и стал играть с тигром. Тигр не знал девушку, и это вылилось в несчастный случай. Меня пытались засудить, пока не выяснилось, что девушка проникла на частную собственность. Когда я увидел, что тигр сделал с ее рукой, я дал ей 250 тыс долларов, потому что все было очень плохо. Вы не представляете, что тигры могут сотворить с человеческой плотью. Я понятия не имел.

Я был дураком, когда думал, что этих кошек удастся укротить на сто процентов. Они могут убить случайно, даже не собираясь это делать. Они слишком сильны», – цитирует Майка AS.

На профессиональном ринге у Тайсона 50 побед и шесть поражений.

Майк договорился о покупке тигра, пока был в тюрьме.

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