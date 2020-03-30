История с боксером Билли Джо Сондерсом, который выпустил видеоурок, как правильно бить женщин, получила логичное продолжение – спортсмен столкнулся с санкциями со стороны Британского совета по контролю за боксом.

Как сообщает The Sun, Сондерс был отстранен от участия в соревнованиях на неопределенный срок – его дело будет рассмотрено во время будущих слушаний совета. Собственно, торопиться совету и ни к чему: так или иначе почти все крупные спортивные ивенты были отменены из-за пандемии коронавируса, включая бой Сондерса с Канело Альваресом (он должен был состояться 2 мая).

Видео, опубликованное Билли Джо, не понравилось ни его поклонникам, ни хейтерам. Последние даже завалили его личку сообщениями с угрозами. «Очевидно, многие люди расстроились. Мне приходит много сообщений, где мне желают смерти, моим детям желают смерти, вообще всем желают ее. Все в таком духе.

Я не знаю, что сделали мои дети и моя семья, чтобы о них говорили таким образом. Я понимаю, почему некоторые девушки расстроились, понимаю, почему они оскорбляют меня. Но они также желают смерти моим родителям и детям. Это возмутительно», – рассказал Сондерс.

Рекорд Сондерса на профессиональном ринге – 27-0.

В сентябре 2018-го Сондерс вместе с другом поиздевались над наркозависимой женщиной, заставив ее ударить случайного прохожего в обмен на дозу (которую она, конечно же, не получила).

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