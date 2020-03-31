Украинский боксер Карен Чухаджян рассказал о последствиях поединка с россиянином Сергеем Воробьевым.

«Мой карантин начался еще в начале марта, когда меня положили в больницу. Дело в том, что во время боя (с Сергеем Воробьевым – прим. Eurosport.ru) я заразился гепатитом А (болезнь Боткина). Заразился им от соперника. Скажу сразу, он сам не знал, что болен. Поэтому я не держу зла, ни в чем никого не обвиняю и вас прошу удержаться от негативных комментариев. Сергей написал мне и сказал, что ему жаль, что так вышло.

Мойте руки, высыпайтесь, соблюдайте карантин и укрепляйте иммунитет домашними тренировками. Вскоре я к вам присоединюсь. Как видите, заболеть можно где и когда угодно. Поэтому берегите себя даже после окончания карантина, следите за своим самочувствием, но самое главное – сохраняйте бодрость духа», – написал Чухаджян в фейсбуке.

Чухаджян – чемпион WBA International в полусреднем весе.

Статистика бойца – 16-1.

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