«Кенгуру-боксер». История советского плаката в комнате Чендлера из «Друзей»

Лучший способ справиться со скукой в период самоизоляции – просмотр любимых сериалов. Для целого поколения наиболее культовым из них были и остаются «Друзья». Оригинальный каст согласился на съемки бонусного эпизода в 2020 году, но в дело вмешался коронавирус – как и с отмененным по всей планете спортом, остается только вспоминать старые серии.

В одной из них на стене квартиры Чендлера можно заметить необычный артефакт – советский плакат, на котором изображен кенгуру, боксирующий на ринге. Произведение неизвестного автора так и называется – «Кенгуру-боксер».

В нижней части постера – имя Владимира Дурова, российского и советского артиста цирка. Владимир Григорьевич придумал и поставил одноименный цирковой номер, в котором животное в боксерских перчатках исполняет танец, напоминающий кружева на ринге. Его родственник и почти полный тезка, Владимир Леонидович Дуров, тоже был дрессировщиком и работал в цирке. Он изучал психологию животных и построил собственный метод дрессировки на кормлении – смысл был в том, что животное выполняет определенный трюк и получает вкусную награду.

Вероятно, из-за большей известности, надпись на плакате относят именно к Владимиру Леонтьевичу, но Владимир Григорьевич родился на 46 лет позже, поэтому уточнение «младший» в скобках проясняет этот вопрос.

О причинах появления плаката в сериале есть разные мнения. Кто-то считает, что типичная холостяцкая берлога Чендлера была обставлена тем, что просто попалось под руку легкомысленному персонажу, и советская мемораблия оказалась на стене безо всякой причины. Другое объяснение – в начале 90-х в США был популярен тренд на советское изобразительное искусство. У него даже есть название – Soviet Visuals.

Создатели сериала в итоге развенчали миф, и все оказалось намного проще – они прятали на задний план предметы и надписи, на которые должны были обратить внимание представители разных культур и носители языков стран, в которых показывали «Друзей». Советских плакатов там было еще как минимум два.

Совсем не случайно, что спортивный плакат появился именно в комнате Чендлера. Сыгравший его Мэттью Перри всю жизнь был связан со спортом – до 14-15 лет он профессионально играл в теннис, но после переезда из Оттавы в Лос-Анджелес понял, что недостаточно талантлив, и забросил ракетку. Правда, еще до ухода из большого тенниса он проникся хоккеем и уже более 30 лет фанатеет по «Лос-Анджелес Кингс».

Смотрите любимые сериалы, находите в них больше неожиданных отсылок и не болейте!

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