Британский боксер Амир Хан высказался на тему пандемии.

«Не думаю, что вирус пришел из Китая. На самом деле это ложь. Люди говорят, что они ели летучих мышей, змей и яд смешался. Что это за гребаный бред? Вы верите в это? Я нет. Коронавирус то, коронавирус это… вам, наверное, все это надоело, как и мне. Вы не думаете, что это как-то связано с новыми вышками 5G? Коронавирус создали люди, его распространили специально – на время тестирования 5G.

Думаю, это нужно для контроля над населением – избавиться от многих из нас, особенно когда они говорят, что это вредит пожилым людям», – сказал Амир в инстаграме.

Эта теория популярна в Британии – люди сжигают вышки, возведенные для распространения нового стандарта связи, из-за подозрений, что через них передается коронавирус.

Статистика Хана на профессиональном ринге – 34 победы и 5 поражений.

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