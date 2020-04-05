Дочь непобежденного чемпиона мира по боксу Флойда Мэйуэзера Лианна арестована за вооруженное нападение с применением холодного оружия.

По данным TMZ, девушка приехала к бойфренду, рэперу NBA Youngboy – и застала его с другой. Лианна попросила незнакомку покинуть дом, но та отказалась. Тогда, по данным источника, дочь Мэйуэзера вступила с ней в конфликт, в результате которого нанесла два удара кухонным ножом.

Сейчас Лианна находится в полицейском участке Хьюстона, о судьбе жертвы нападения ничего не сообщается.

На счету Мэйуэзера 50 боев и 50 побед на профессиональном ринге.

В последний раз Флойд выходил в ринг в августе 2017 года, победив в бою по правилам бокса бойца Конора Макгрегора.

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