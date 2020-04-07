Бывший украинский боксер Владимир Кличко обвинил чемпиона мира в тяжелом весе Тайсона Фьюри в том, что он рассказывает небылицы.

Sky Sports опубликовал в твиттере интервью Фьюри, в котором он хвастается, что пересидел украинца в сауне. «Я продолжаю читать эти настораживающие истории о воспоминаниях Фьюри насчет сауны. Видимо, я участвовал в каком-то соревновании, состоявшемся у него в голове. Жутковато, что он продолжает думать/мечтать обо мне в сауне», – написал Владимир в реплае.

Кличко завершил карьеру в 2017 году.

Владимир провел 69 поединков, в которых одержал 64 победы и пять раз проиграл.

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