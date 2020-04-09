Украинский боксер Александр Усик прокомментировал взаимоотношения России и Украины.

«У меня очень много знакомых и друзей в России, я продолжаю с ними общаться. Они не виноваты в том, что наши царьки, которые наверху, чего-то не поделили. Президенты между собой каждый день общаются, а мы друг друга обзываем. Я столько за все это время услышал, что я сепар, ватник, малорос. Там столько названий, что можно песню под это придумать. Людям не нравится, что я не соответствую их ожиданиям. Не надейтесь на людей, надо надеяться на бога.

А то, что происходит, это просто жестянка. Пройдет большое количество времени, мы будем об этом вспоминать и говорить: «Как мы могли такое допустить?» И такое будет. Если мы ждем какой-то помощи извне, то это очень плохо. Мы должны сами помочь себе, не бить соседа, не обзывать его, если ему нравится красный цвет, а кому-то – зеленый. Всех людей объединяет одно – если разрезать им руку, то у всех потечет кровь красного цвета. Мама есть у каждого.

То, что меня люди отсылают куда-то там ехать жить, то я никуда не поеду. Здесь моя страна, здесь я живу. Если бы я хотел уехать, то давно бы это сделал. И предложений было немало, не только от России. И жил бы себе припеваючи. Но я немного другой человек. Мне хорошо на Украине. Где родился, там и пригодился», – заявил Усик в интервью ютьюб-каналу «Эхо Киева».

Усик провел 17 поединков на профессиональном ринге и одержал 17 побед.

В следующем бою Усик встретится с британским боксером Дереком Чисорой. Поединок должен был пройти 23 мая, но его перенесли на июль из-за пандемии коронавируса.

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