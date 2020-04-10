Бывший американский боксер Майк Тайсон спрогнозировал исход своего воображаемого поединка с Мохаммедом Али.

«Я знаю, что это всего лишь фантазия. В мечтах я бы, конечно, одержал победу, но в реальности я бы проиграл. Али – величайший боксер в истории», – приводит слова Тайсона Fox News.

Али провел на профессиональном ринге 61 бой (+56, -5).

На счету Тайсона 56 поединков (+50, -6).

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