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Тайсон дал прогноз на свой бой с Мохаммедом Али, если бы такой поединок состоялся

Тайсон дал прогноз на свой бой с Мохаммедом Али, если бы такой поединок состоялся
Eurosport

14 мин. назад

Железный Майк уверен, что Али одержал бы победу.

Бывший американский боксер Майк Тайсон спрогнозировал исход своего воображаемого поединка с Мохаммедом Али.

«Я знаю, что это всего лишь фантазия. В мечтах я бы, конечно, одержал победу, но в реальности я бы проиграл. Али – величайший боксер в истории», – приводит слова Тайсона Fox News.

  • Али провел на профессиональном ринге 61 бой (+56, -5).
  • На счету Тайсона 56 поединков (+50, -6).

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