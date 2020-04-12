Советский боксер побил милиционера и упустил золото Олимпиады. Он зажигал ярче Кокорина и Мамаева

Советский боксер побил милиционера и упустил золото Олимпиады. Он зажигал ярче Кокорина и Мамаева
Автор: Руслан Хрипун

Виктор Агеев отправлял соперников в нокаут на ринге и за его пределами.

Студент-очкарик из нетленной комедии Леонида Гайдая «Приключения Шурика» накануне экзаменов освежался газированной водой из автоматов. В эру первых вендинговых машин в Москве, пришедшуюся на середину 60-х, большим спросом пользовались другие разливайки – с портвейном стоимостью 20 копеек за стакан искристого.

Весной 1966-го у одного из таких булькающих и дребезжащих монстров московской Селезневки развлекался любимый боксер советских болельщиков Виктор Агеев. Это место магнитило артистов Театра Советской армии и художников-мультипликаторов из расположенной неподалеку киностудии. В тот день спортсмен привел публику в восторг потрясающей реакцией. Виктор выиграл спор у режиссера Вячеслава Котеночкина – создатель «Ну, погоди!» не поверил, что Агеев поймает воробья на лету, и рассчитался стаканом портвейна.

Агеев с детства обладал неуемной энергией и страстью к приключениям. В семь лет он получил страшное сотрясение мозга и множественные переломы рук и ног после того, как неудачно покатался на перилах и упал в пролет между этажами. Врачи прописали полный покой в течение года, но парень ослушался и записался в секцию бокса.

Виктор занимался под руководством тренера Владимира Конькова, который помог бойцу в 1960 году начать уникальную победную серию из 34 боев в международных встречах. «Удивительное дело – самым памятным получился несостоявшийся бой, – считает Агеев. – В финале чемпионата Европы-1965 в Берлине мой соперник, молодой польский боксер, снялся с соревнований. Знаменитый тренер сборной Польши папаша Штамм объяснил потом мне это решение так: «Парень талантливый, перспективный, зачем рисковать? Сейчас ты можешь у него нокаутом выиграть, и на Олимпиаде он будет тебя бояться».

Адреналин так будоражил боксера, что выплеснуть его полностью в тренировках и боях не получалось. Как-то на сборах Агеев завелся с трехкратным чемпионом СССР Владимиром Мусалимовым – парни подрались и были отчислены из команды. Виктора воспитывали на партсобраниях, ему угрожали генералы (боксер занимался в ЦСКА) – ничего не помогало. Каждый вечер после тренировки превращался в лотерею, попадет ли Агеев в очередную неприятную историю.

Дерзкую натуру Агеева ярко иллюстрирует его стиль бокса с открытой стойкой и опущенными руками, который бесил соперников и критиков. «Дерется, словно хулиган на улице», – так охарактеризовал манеру боя Виктора поэт Иосиф Бродский. Когда Агеев узнал о замечании, то рассмеялся: «Он прав. Одной классикой не перехитришь – надо тащить на ринг что-то из жизни».

Отказ спортсмена подчиняться системе и правилам нервировал спецслужбы. После того, как на вопрос одного из западных журналистов, чем он занимается в свободное время, Агеев буркнул: «Ворую», – его вызвали в КГБ. Строгий выговор чекистов боксер тоже проигнорировал – он по-прежнему уничтожал соперников на ринге, поколачивал за его пределами и обыгрывал за карточным столом. «Я Агееву в деберц все время влетал. Профессионал. В карты с ним лучше не садиться», – отметил лучший боксер СССР 70-х Виктор Рыбаков.

Планы самоуверенного таланта по покорению мира нарушило поражение от Бориса Лагутина на чемпионате СССР в Хабаровске перед Олимпиадой-1964. «У меня почему-то была полная уверенность в победе и последующей поездке в Токио. Она меня и подвела – победу со счетом 3:2 отдали Борису», – сокрушался Агеев. Из Японии Лагутин привез золотую медаль, а Виктор реабилитировался в 1967-м в Риме, став двукратным чемпионом Европы.

Год спустя Агеев готовился к Олимпиаде в Мехико в статусе сильнейшего боксера страны. Грядущий отъезд на сборы он отмечал вместе с другим боксером Александром Васюшкиным в популярном московском кафе «Лира» на Пушкинской площади. «Виктор вел себя, словно барин, – написал на следующий день «Советский спорт». – Он брал со стола рюмку, отводил руку в сторону и разжимал пальцы. Рюмка разбивалась, прибегала официантка и, вооружившись веником и совком, убирала осколки. Это очень веселило Агеева и его друга».

Развлечения спортсменов прервало замечание с соседнего столика: «Да угомонись уже!» Виктор вскипел и предложил смелым товарищам обсудить ситуацию за углом. Силы оказались неравны – боксеры сильно помяли интеллигентов. Администратор «Лиры» вызвал наряд милиционеров, который скрутил Васюшкина, а Агеев убежал.

Дальше все было почти как в истории Кокорина и Мамаева. Пострадавшими оказались сотрудники МИДа – они ответили отказом на просьбу забрать заявление и потребовали строго наказать спортсменов. Агеева и Васюшкина исключили из сборной и лишили званий мастеров спорта. О поездке на Олимпиаду можно было забыть – в Мехико полетел Лагутин и стал двукратным олимпийским чемпионом.

Виктор Агеев (слева) на церемонии «Золотой ринг»

Виктор Агеев (слева) на церемонии «Золотой ринг»Imago

От тюрьмы боксера спасло лишь покровительство армейских генералов, но он воспринял это как данность. Потеряв мотивацию в спорте, Агеев гулял с еще большим размахом и спустя три года подставился снова. «Я в ресторане «Метрополя» забыл сигареты и вернулся за ними. В то время в подобные заведения попасть было трудно, пускали не всех. Милиционер увидел, что я сквозь народ ко входу протискиваюсь, вот и решил, что без очереди лезу. Сколько я ему ни втолковывал, в чем дело, он все равно не пускал. Ну и довел меня. Тяжелый случай. У него – переломы, сотрясения», – вспомнил историю Виктор.

Карьера боксера закончилась четырьмя годами тюрьмы, к которым добавили еще год за побег. Агеев отбывал наказание в колонии под Новолипецком и работал на местном тракторном заводе, когда из Москвы пришло сообщение о смерти отца. После отказа начальства колонии опустить на похороны Виктор уехал в столицу самовольно, а затем симулировал сотрясение мозга, чтобы снова не попасть в тюрьму. Не помогло – боксер вышел на свободу лишь в 1975-м.

Советская власть поступила с Агеевым жестче, чем «Зенит» с Кокориным – легенду не пустили домой из-за аннулированной московской прописки. От депрессии и полного забвения Виктора спасла дружба с Иосифом Кобзоном, который помог с восстановлением прописки и работой – один из самых талантливых спортсменов 60-х устроился детским тренером.

Агеев здорово проявил себя в воспитании молодежи и позже в качестве секунданта у лучших боксеров страны – он оказался отличным мотиватором и организатором. Перед развалом Союза Виктор учредил Федерацию профессионального бокса России, вошел в руководство Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и успешно руководил коммерческим банком. В подмосковной Балашихе Агеев открыл школу бокса – ежегодно здесь проходит турнир его имени.

У Виктора есть девиз: «Кто умеет ждать, тот всегда дождется». Один из самых эффектных боксеров 60-х не соответствовал образу идеального советского спортсмена, жил слишком беспечно и ярко, что стоило ему олимпийского золота. Агеев не делает из этого трагедии, потому что выдворение из сборной и тюрьма помогли ему включить мозги и реализоваться за пределами ринга.

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Автор: Руслан Хрипун
ВступлениеСоветский боксер побил милиционера и упустил золото Олимпиады. Он зажигал ярче Кокорина и Мамаева