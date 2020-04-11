Экс-чемпион мира в двух дивизионах Маркос Майдана показал выбитый зуб Флойда Мэйуэзера.

Майдана утверждает, что выбил зуб Флойда во время их поединка в 2014 году после точного удара с правой. Один из членов команды аргентинского боксера поднял зуб, и теперь Маркос хранит его как сувенир.

Однако Флойд утверждает, что это не так: «В третьем раунде он нанес действительно хороший удар после гонга, чем привлек мое внимание. Но он не выбил мне зуб». Слова Мэйуэзера приводит Boxing Scene.

Флойд дважды победил Майдану в 2014 году.

На счету Мэйуэзера 50 поединков на профессиональном ринге и 50 побед.

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