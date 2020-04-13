История великого фото: Мохаммед Али и удар-фантом

55 лет назад состоялся первый боксерский поединок Мохаммеда Али – американец защищал титул чемпиона мира в тяжелом весе, добытый еще под именем Кассиуса Клея 15 месяцев назад в поединке с Сонни Листоном. Перед первым боем наглец Клей преподал оппоненту мастер-класс трештока: катался на автобусе вокруг тренировочного зала Листона и в громкоговоритель называл его «большим уродливым Медведем». «Медведь» – кличка Сонни и самое дружелюбное обращение, которым наградил его Кассиус.

Клей пошел дальше – он подкараулил соперника в аэропорту Майами, где должен был пройти бой, а после преследовал его по дороге к отелю. Боксер изображал ненормального до самого поединка, продолжив паясничать даже на взвешивании – он угрожал оппоненту и оскорблял его, за что был оштрафован на 2500 долларов. В итоге цирк себя оправдал – Кассиус измотал самоуверенного чемпиона за шесть раундов и отправил его на настил.

У Листона было темное прошлое, но перед началом ответного поединка толпа поддерживала именно его – после первого боя Кассиус Клей сменил имя на Мохаммед Али и связался с организацией «Нация Ислама» – радикальной политической и религиозной группировкой афроамериканцев. У фанатов бокса и светлокожего населения Америки к новой персоне Али было лишь одно чувство – презрение.

Изначально бой должен был пройти в Бостоне, но власти штата Массачусетс боялись, что толпа может сорвать ивент и даже искали способ отменить поединок. В итоге главное событие в мире бокса состоялось в маленьком городке в 2,5 часах езды от Бостона, в помещении крытого хоккейного катка средней школы вместимостью менее 4000 зрителей. На бой съехались признанные иконы спорта – Джо Луис, Роки Марчиано и Флойд Паттерсон заняли места у ринга. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Джерси Джо Уолкотт судил схватку.

Бой продлился всего 104 секунды. Али исполнил короткий выпад и совершил тот самый удар-фантом, на счет которого до сих пор не существует единого мнения – на кадрах видно, что панч получился не слишком акцентированным или мощным, некоторые сомневаются, попал ли боксер вообще. Сонни рухнул на настил, а Мохаммед склонился над ним и заорал: «Встань и дерись, сосунок!»

На ринге происходила жесть – судья не мог сосчитать до 10, и один из журналистов затеял с ним спор в тот момент, когда реф дал боксерам отмашку продолжать поединок. В итоге за разборками с репортером он забыл о происходящей за его спиной рубке – Алли уничтожал соперника градом безответных ударов. Когда реф вернулся к прямым обязанностям, то моментально засчитал Листону поражение – он едва стоял на ногах.

Удар Али до сих пор считается одним из самых неоднозначных эпизодов в истории бокса. Многие считают, что Листон рухнул по собственной воле и заработал кучу денег, сдав бой, другие думают, что он боялся организации темнокожих мусульман и технично слил поединок. Противники конспирологии резонно стоят на том, что Сонни банально прошел пик формы и уже не мог конкурировать с молодым и мощным Мохаммедом.

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