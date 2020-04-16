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Экс-тренер Тайсона рассказал, как Майк бросил его в клетку с тигром
У боксера были экзотичные развлечения.
Бывший тренер боксера Майка Тайсона Джефф Фенек рассказал, как американец запер его в вольере с тигром.
«В первый раз, когда я пришел к нему в гости, у Майка был тигр. Он бросил меня в клетку к животному и запер там. Я боюсь немногих вещей, но мне определенно пришлось сменить белье, когда вылез оттуда.
Однажды у него была маленькая пума. Как-то мы с семьей приехали к Майку в Вегас – у него по столу бегала и прыгала миниатюрная пума», – цитирует тренера Fox Sports.
- На счету Тайсона 56 поединков (+50, -6).
- Майк завершил карьеру в 2005 году.
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