Генеральный секретарь федерации бокса России Умар Кремлев предложил организовать поединок с участием российских музыкантов Василия Вакуленко (Басты) и Тимура Юнусова (Тимати).

«Будем активно работать, чтобы был такой формат. Есть много артистов, которые занимаются. Например, Тимати любит бокс, Баста любит. Можно сделать такой бой, мы готовы его организовать. Можно сказать, я им сейчас официально предлагаю побоксировать. А мы как федерация этот бой организуем. Я отправлю Тимати и Басте предложения, чтобы они побоксировали», – цитирует Кремлева ТАСС.

Также федерация готова проспонсировать бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора по правилам бокса.

«Чтобы Хабибу выступить в боксе, должна быть совершенно другая подготовка. С другой стороны, каждый может попробовать, почему бы и нет.

Вот, например, идут споры с Макгрегором. Чтобы это раз и навсегда решить, нужно выйти на дуэль по правилам бокса. Можно без всяких обнимашек на кулаках выйти и поставить точку в этом споре. Это единственный вариант. Хабиб – Мейвезер – это совсем не то. Готовы помочь организовать бой Хабиба с Макгрегором по правилам бокса, можем и оплатить его», – сказал Кремлев.

Последний из нестандартных поединков в России – бой Александра Емельяненко против пауэрлифтера Михаила Кокляева по правилам бокса.

Нурмагомедов и Макгрегор дрались в UFC в октябре 2018 года, Хабиб победил удушающим приемом.

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