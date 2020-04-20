Украинский боксер Александр Усик сообщил, что после завершения спортивной карьеры хочет попробовать силы в большом кино.

«Мне это нравится (актерство). В свое время я хотел поступать в театральный. Но так сложилось, и боженька повел меня по другой дорожке: я выиграл чемпионат Украины среди юниоров и через год мне пришлось поступать на физвосп. Но эти вещи мне нравятся. Нравится что-то новое, нравится поучить что-то, изучить. Такое по душе.

После завершения карьеры я буду сниматься в Голливуде, в кино. Есть небольшие наметки. У меня есть пара друзей из Америки, из кино, с которыми мы встречались в Лос-Анджелесе, общались и обсуждали какие-то такие вещи. Пока не представляю, кого буду играть. Нужно сначала поучиться еще. Просто так сказать, что вот я сыграю и у меня получится – это слишком самоуверенно. Но я уверенный в себе парень и учиться я готов», – заявил Усик в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Усик провел 17 поединков на профессиональном ринге и одержал 17 побед.

В следующем бою Усик встретится с британским боксером Дереком Чисорой. Поединок должен был пройти 23 мая, но его перенесли на июль из-за пандемии коронавируса.

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