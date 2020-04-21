Бокс

Сломавший нос сотруднику Росгвардии боксер Кушиташвили станет волонтером

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Георгий КушиташвилиГеоргий Кушиташвили

Георгий Кушиташвили

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 6 минут

Боксера будут перевоспитывать.

Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили будет работать волонтером в рамках программы Федерации бокса России, которая оказывает помощь людям во время карантина.

«Мы следим и контролируем, он сейчас будет работать у нас как волонтер. Как я и говорил, мы его жестко накажем, но бросать не будем. Если человек хочет перевоспитаться и поменяться, мы должны ему помочь», – рассказал ТАСС генеральный секретарь ФБР России Умар Кремлев.

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Кушиташвили пожизненно исключен из сборной России по боксу.

  • В феврале боксера арестовали по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии (спортсмен сломал ему нос) и хранении наркотиков. Позднее в организме Георгия нашли кокаин.
  • Изначально суд определил меру пресечения для Кушиташвили в виде содержания в СИЗО.
  • Позднее меру пресечения изменили на домашний арест до 1 мая.

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