Георгий Кушиташвили
Фото: Getty Images
Боксера будут перевоспитывать.
Чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили будет работать волонтером в рамках программы Федерации бокса России, которая оказывает помощь людям во время карантина.
«Мы следим и контролируем, он сейчас будет работать у нас как волонтер. Как я и говорил, мы его жестко накажем, но бросать не будем. Если человек хочет перевоспитаться и поменяться, мы должны ему помочь», – рассказал ТАСС генеральный секретарь ФБР России Умар Кремлев.
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- В феврале боксера арестовали по обвинению в нападении на сотрудника Росгвардии (спортсмен сломал ему нос) и хранении наркотиков. Позднее в организме Георгия нашли кокаин.
- Изначально суд определил меру пресечения для Кушиташвили в виде содержания в СИЗО.
- Позднее меру пресечения изменили на домашний арест до 1 мая.
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