Теперь Александра скушает Залина Маршенкулова.

Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему не нравится, когда девушки идут в профессиональный бокс и MMA.

«Женщины не должны этого делать. Для меня женщина – как цветок, который должен радовать глаз мужчины, о ней нужно заботиться, любить ее и защищать, иногда даже баловать. Из-за участия в боях и боксерских поединках женщины теряют часть обаяния и становятся грубыми. Это мое мнение. Кто-то, вероятно, скажет, что я говорю чушь и мне лучше заткнуться.

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Женщины могут заниматься чем-то более красивым и женственным. Например, танцами, пением, искусством. Бокс – это жесткий вид спорта, в котором должны участвовать настоящие мужчины», – цитирует Усика Przegląd Sportowy.

Усик провел 17 поединков на профессиональном ринге и одержал 17 побед.

В следующем бою Усик встретится с британским боксером Дереком Чисорой. Поединок должен был пройти 23 мая, но его перенесли на июль из-за пандемии коронавируса.

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