Также у 40-летнего боксера есть дочь от первой жены.

У российского бойца Александра Поветкина 23 апреля родился первый сын.

«Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, имя младенца пока держится в тайне. Поздравляем Александра и Евгению с рождением долгожданного сына, желаем здоровья маме и новорожденному», – сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

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У 40-летнего Поветкина также есть дочь от первой жены.

На 4 июля у Александра намечен бой против британца Диллиана Уайта за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Статистика Поветкина на профессиональном ринге – 35 побед, два поражения и одна ничья.

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