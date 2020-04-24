Бокс

У Поветкина родился сын

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Александр ПоветкинАлександр Поветкин

Александр Поветкин

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
через 40 минут

Также у 40-летнего боксера есть дочь от первой жены.

У российского бойца Александра Поветкина 23 апреля родился первый сын.

«Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, имя младенца пока держится в тайне. Поздравляем Александра и Евгению с рождением долгожданного сына, желаем здоровья маме и новорожденному», – сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса».

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  • У 40-летнего Поветкина также есть дочь от первой жены.
  • На 4 июля у Александра намечен бой против британца Диллиана Уайта за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
  • Статистика Поветкина на профессиональном ринге – 35 побед, два поражения и одна ничья.

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