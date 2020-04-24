Александр Поветкин
Фото: Getty Images
Также у 40-летнего боксера есть дочь от первой жены.
У российского бойца Александра Поветкина 23 апреля родился первый сын.
«Мама и ребенок чувствуют себя хорошо, имя младенца пока держится в тайне. Поздравляем Александра и Евгению с рождением долгожданного сына, желаем здоровья маме и новорожденному», – сообщается на сайте промоутерской компании «Мир бокса».
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- У 40-летнего Поветкина также есть дочь от первой жены.
- На 4 июля у Александра намечен бой против британца Диллиана Уайта за титул временного чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.
- Статистика Поветкина на профессиональном ринге – 35 побед, два поражения и одна ничья.
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