Профессиональную карьеру спортсмен завершил в 2005 году.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал, что может вернуться на ринг ради показательных выступлений.

«Хочу вернуться в зал, набрать форму, чтобы проводить по три или четыре раунда на ринге, в показательных боях для благотворительности. Соберу денег, чтобы помочь таким же бедолагам, как и я», – приводит слова Тайсона Boxing Scene.

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Железный Майк завершил профессиональную карьеру в 2005 году.

Всего на счету Тайсона 50 побед и шесть поражений на профессиональном ринге.

Летом Майку исполнится 54 года.

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