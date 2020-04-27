Федерация бокса на воздушном шаре запустила в небо баннер с Иисусом Христом

Федерация бокса запустила в небо икону
Фото: Instagram
ЧТО?
Федерация бокса России запустила в небо над подмосковным городом Серпухов баннер с изображением Иисуса Христа.
«Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет!» – написал генеральный директор федерации Умар Кремлев, выложив видео. Баннер подняли в воздух с помощью воздушного шара.
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- Возможно, идея приурочена к славянскому празднику Красной горки (первое воскресенье после Пасхи), который отмечался 26 апреля.
- 37-летний Кремлев возглавляет федерацию бокса с 2017 года.
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