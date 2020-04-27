Бокс

Федерация бокса на воздушном шаре запустила в небо баннер с Иисусом Христом

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Федерация бокса запустила в небо иконуФедерация бокса запустила в небо икону

Федерация бокса запустила в небо икону

Фото: Instagram

Автор:Eurosport
7 минут назад

ЧТО?

Федерация бокса России запустила в небо над подмосковным городом Серпухов баннер с изображением Иисуса Христа.

«Помогаем людям масками и антисептиками, помогаем продуктами, делаем добрые дела, поднимаем духовность! Бокс за сильную Россию! Бокс объединяет!» – написал генеральный директор федерации Умар Кремлев, выложив видео. Баннер подняли в воздух с помощью воздушного шара.

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  • Возможно, идея приурочена к славянскому празднику Красной горки (первое воскресенье после Пасхи), который отмечался 26 апреля.
  • 37-летний Кремлев возглавляет федерацию бокса с 2017 года.

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