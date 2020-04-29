Бокс

Тайсон рассказал, как избил семерых проституток, находясь под кайфом

Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Майк Тайсон

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
20 минут назад

На этот рассказ Железного Майка идеально ложится тот самый отрывок из Хантера Томпсона.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал о худшем моменте в своей жизни.

«Я лежал на кровати в гостиничном номере. Всегда старался сделать так, чтобы я оставался не один: рядом должна быть хотя бы проститутка, хотя бы собака. Это были действительно темные времена. Я лежу в номере, со мной семь женщин, немного морфина, со мной мой кокаин, мои таблетки для потенции, моя марихуана, мой Hennessy.

Бокс

«Не представляете, что они делают с плотью». Тайсон рассказал, как его тигр напал на человека

30/03/2020 В 11:22

Это была низшая точка в моей жизни, потому что на меня напала паранойя, я думал, что эти женщины хотят ограбить меня, хотят подставить. Я начал избивать их. Все было как в темноте, но у моего поступка была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички моей души.

Таков мой дьявол, и вот я нахожусь [в номере], я закрылся в одиночестве. Никто не говорит мне, что я употребляю слишком много [наркотиков и алкоголя]. Таков дьявол, и он победил. Я выгнал всех. Я лежал, не смыкая глаз, весь в поту. Очень рад, что выжил; странно, что мое сердце не разорвалось на части. Больше никакого кокаина. С тех пор – никакого кокаина», – приводит слова Тайсона The Sun.

  • Железный Майк завершил профессиональную карьеру в 2005 году.
  • Всего на счету Тайсона 50 побед и шесть поражений на профессиональном ринге.
  • Летом Майку исполнится 54 года.

Тайсон дал прогноз на свой бой с Мохаммедом Али, если бы такой поединок состоялся

Качай приложение Eurosport для iOS или Android

Бокс

«Все резко изменилось». Тайсон убил «внутреннего монстра» при помощи сильнейшего психоделика

10/05/2019 В 22:57
Бокс

Звезды шоу-биза дрались на ринге еще в 2007-м. Для боя Тактарова и Лундгрена сняли целые «Лужники»

7 ЧАСОВ НАЗАД
По теме
Бокс
Поделиться с
Facebook
WhatsApp
Email
VK
Twitter
Копировать
Поделиться

Последние новости

Последние видео

Тренды

Больше

Прямой Эфир (5)

Предыдущий материалЗвезды шоу-биза дрались на ринге еще в 2007-м. Для боя Тактарова и Лундгрена сняли целые «Лужники»
Следующий материалТер Штеген попросил «Барсу» сделать его самым высокооплачиваемым вратарем мира, клуб против