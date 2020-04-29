На этот рассказ Железного Майка идеально ложится тот самый отрывок из Хантера Томпсона.

Легендарный американский боксер Майк Тайсон рассказал о худшем моменте в своей жизни.

«Я лежал на кровати в гостиничном номере. Всегда старался сделать так, чтобы я оставался не один: рядом должна быть хотя бы проститутка, хотя бы собака. Это были действительно темные времена. Я лежу в номере, со мной семь женщин, немного морфина, со мной мой кокаин, мои таблетки для потенции, моя марихуана, мой Hennessy.

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Это была низшая точка в моей жизни, потому что на меня напала паранойя, я думал, что эти женщины хотят ограбить меня, хотят подставить. Я начал избивать их. Все было как в темноте, но у моего поступка была цель. Я больше не хотел отдавать им ни частички моей души.

Таков мой дьявол, и вот я нахожусь [в номере], я закрылся в одиночестве. Никто не говорит мне, что я употребляю слишком много [наркотиков и алкоголя]. Таков дьявол, и он победил. Я выгнал всех. Я лежал, не смыкая глаз, весь в поту. Очень рад, что выжил; странно, что мое сердце не разорвалось на части. Больше никакого кокаина. С тех пор – никакого кокаина», – приводит слова Тайсона The Sun.

Железный Майк завершил профессиональную карьеру в 2005 году.

Всего на счету Тайсона 50 побед и шесть поражений на профессиональном ринге.

Летом Майку исполнится 54 года.

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