Оу, какое спорное мнение.

Российский боксер Максим Власов заявил, что не считает американца Майка Тайсона одним из величайших боксеров в истории.

«Майка Тайсона все считают великим, но я так не считаю. Он продукт раскрутки. Продукт работы в первую очередь Дона Кинга. Он умел раскручивать боксеров. Ему доставлялись удобные для него боксеры. Они были известны, они были сильными, но только именно в тот момент, когда они были ему удобны для боя», – сказал Власов в прямом эфире в инстаграме. Слова спортсмена приводит Sport24.

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Власов выступает в полутяжелом весе, на его счету 45 побед и три поражения.

Тайсон завершил карьеру в 2005 году, на счету Железного Майка 50 побед и шесть поражений.

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