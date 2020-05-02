В каком же Железный Майк порядке!

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов восхитился тренировкой легендарного боксера Майка Тайсона.

Чуть ранее Железный Майк опубликовал в инстаграме видео своего занятия с тренером. «Майк, не могу поверить. Это просто другой уровень», – написал Нурмагомедов в комментариях.

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Тайсону 53 года. Профессиональную карьеру американец завершил в 2005 году. Он одержал 50 побед при 6 поражениях.

Ранее Майк сообщил , что вернется на ринг ради благотворительных матчей.

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