Холифилд дважды победил, но лишился кусочка уха.

Майк Тайсон наслаждался быстрым взлетом карьеры. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира в супертяжелом весе, побив Тревора Бербика в 19 лет. С 1989 года дела Майка пошли на спад. Безумным поведением вне ринга он закапывал карьеру все глубже и глубже – женился и развелся с актрисой Робин Гивенс (после ее обвинений в домашнем насилии), уволил и подал в суд на менеджера, сломал руку в уличной драке посреди ночи и дважды был участником автомобильных аварий, одна из которых, по слухам, была попыткой самоубийства.

Тайсон был не в состоянии сосредоточиться на боксе. 11 февраля 1990 года непобедимый тяжеловес проиграл нокаутом Джеймсону Дугласу – Майк потерял титул в поединке, в котором котировки на него составляли 42 к 1. В 1991 году Тайсона обвинили в изнасиловании 18-летней Дезире Вашингтон – участницы конкурса красоты, в котором Майк был судьей. 10 февраля 1992 года его отправили за решетку на шесть лет, три из которых он просидел в федеральной тюрьме.

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После освобождения Тайсон вернул тяжеловесные пояса и готовился к поединку с Эвандером Холифилдом, своим абсолютным антиподом. Холифилд был религиозным чистюлей, бывшим чемпионом мира в супетяжелом весе. Его считали одним из лучших соперников для Майка, и спустя два года после ухода на пенсию он вернулся в бокс ради жирного чека. 9 ноября 1996 года андердог Холифилд шокировал мир бокса, уложив Тайсона в 11-м раунде техническим нокаутом. Майк, конечно, настоял на реванше.

Во втором поединке в 1997 году Холифилд смотрелся еще мощнее. С самого начала он принялся колотить Тайсона ударами в корпус, а Майк, забив на все тренерские установки, просто пытался держать дистанцию и пятился от соперника. К концу первого раунда толпа скандировала имя Холифилда, хотя Тайсон всегда был абсолютным фаворитом у публики. Во втором Холифилд боднул Майка головой и рассек ему правую бровь.

В третьем Тайсон потерял остатки самообладания. Он выплюнул капу, откусил кусок правого уха Холифилда и плюнул его на настил. Холифилд скакал по рингу и выл от боли, но после короткой паузы и консультации судьи с врачом бой возобновился. Правда, ненадолго – Майк укусил другое ухо соперника. За 10 секунд до конца третьего раунда поединок был остановлен. Через двадцать пять минут диктор Джимми Леннон-младший огласил судейское решение: «Дамы и господа, бой остановлен после третьего раунда. Главный судья, Миллс Лейн, дисквалифицирует Майка Тайсона за укус Эвандера Холифилд в оба уха, победитель и по-прежнему чемпион мира по версии WBA – Эвандер Холифилд!»

Тайсон заплатил 3 млн долларов штрафа и на год лишился боксерской лицензии. События в жизни спортсмена после этого неоднократно менялись в худшую сторону – Майка признавали банкротом (возможно, из-за 400 тыс долларов, которые он ежегодно тратил на стаю домашних голубей) и арестовывали за хранение кокаина. Сейчас у 53-летнего Майка ферма по выращиванию каннабиса и относительно спокойная жизнь. После завершения карьеры они с Холифилдом помирились и даже стали приятелями.

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