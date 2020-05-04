Бе ды с ба шкой.

Британский боксер Амир Хан вместе с женой довели собственную дочь до слез.

Как сообщает Daily Star, родители подшутили над пятилетней дочкой, сказав ей, что ее настоящий отец – это актер Брэдли Купер. Фарял Макхдум (так зовут супругу спортсмена) продемонстрировала ребенку фотографию Купера, после чего показала пальцем на мужа: «Это не твой папа. Вот твой настоящий папа».

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Чтобы добавить реалистичности, Хан и Макхдум устроили фейковый видеозвонок, якобы дав дочке поговорить с «настоящим отцом». В итоге девочка расплакалась, а родители попытались ее успокоить. «Мы просто шутим», – сказали они. «Я не люблю шутки», – прокричала малышка.

Ранее Хан заявил, что власти используют коронавирус как прикрытие для тестинга вышек 5G связи.

Статистика Хана на профессиональном ринге – 34 победы и 5 поражений.

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