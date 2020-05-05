Александр хочет делать бокс популярным, а не завоевывать пояса.

Российский боец MMA Александр Емельяненко заявил, что был бы рад провести поединок против легендарного Майка Тайсона.

Ранее Тайсон рассказал, что вернется на ринг ради благотворительных выступлений, и опубликовал видео своей тренировки, которое восхитило Хабиба Нурмагомедова.

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«Я слышал, что Тайсон сейчас возвращается. Понимаю, что я не боксер, но я бы вышел и с удовольствием бы с ним потолкался. На четырехраундовый бой. С удовольствием бы с Тайсоном поработал. А Усик, Поветкин и так далее пусть дерутся за пояса. А я буду молодежь тянуть в спортзал», – заявил Емельяненко. Слова спортсмена приводит Sport24.

Тайсону 53 года. Профессиональную карьеру американец завершил в 2005 году.

На профессиональном ринге Железный Майк одержал 50 побед при шести поражениях.

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