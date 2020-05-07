Эвандер Холифилд
Фото: Getty Images
Будет ли супербой, пока неизвестно.
Прославленный американский экс-боксер Эвандер Холифилд объявил о возвращении на ринг вслед за Майком Тайсоном.
«Вы готовы? Настал момент, которого все ждали. Чемпион вернулся! Буду сражаться в выставочных боях за великое дело», – написал 57-летний Холифилд.
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Бывший боксер поучаствует в нескольких благотворительных боях – кампания направлена на помощь молодежи в получении образования во время пандемии коронавируса.
- Статистика Холифилда – 44 победы, одна ничья, 10 поражений и один несостоявшийся бой.
- Ранее о возвращении на ринг объявил Майк Тайсон, который во время боя откусил Холифилду кусочек уха.
История великого фото: укус Тайсона
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