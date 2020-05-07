Бокс

57-летний Холифилд объявил о возвращении на ринг вслед за Тайсоном

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Эвандер Холифилд

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
43 минут назад

Будет ли супербой, пока неизвестно.

Прославленный американский экс-боксер Эвандер Холифилд объявил о возвращении на ринг вслед за Майком Тайсоном.

«Вы готовы? Настал момент, которого все ждали. Чемпион вернулся! Буду сражаться в выставочных боях за великое дело», – написал 57-летний Холифилд.

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Бывший боксер поучаствует в нескольких благотворительных боях – кампания направлена на помощь молодежи в получении образования во время пандемии коронавируса.

  • Статистика Холифилда – 44 победы, одна ничья, 10 поражений и один несостоявшийся бой.
  • Ранее о возвращении на ринг объявил Майк Тайсон, который во время боя откусил Холифилду кусочек уха.

История великого фото: укус Тайсона

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