Будет ли супербой, пока неизвестно.

Прославленный американский экс-боксер Эвандер Холифилд объявил о возвращении на ринг вслед за Майком Тайсоном.

«Вы готовы? Настал момент, которого все ждали. Чемпион вернулся! Буду сражаться в выставочных боях за великое дело», – написал 57-летний Холифилд.

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Бывший боксер поучаствует в нескольких благотворительных боях – кампания направлена на помощь молодежи в получении образования во время пандемии коронавируса.

Статистика Холифилда – 44 победы, одна ничья, 10 поражений и один несостоявшийся бой.

Ранее о возвращении на ринг объявил Майк Тайсон, который во время боя откусил Холифилду кусочек уха.

История великого фото: укус Тайсона

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