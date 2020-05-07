Боксеров обвиняют в антиукраинских действиях.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу «Миротворца».

Сайт позиционирует себя как центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Анкеты спортсменов появились на сайте после съемок в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес» о вере и дружбе с российскими спортсменами.

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По информации Страна.ua, боксеров обвинили в «отрицании российской агрессии», «участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях» и «манипуляции общественно значимой информацией». Анкеты боксеров появились в разделе «Чистилище», в который профайлы людей заносят за якобы антиукраинские действия или высказывания.

Статистика Ломаченко – 14-1, Усика – 17-0.

23 мая Усик должен был драться с британцем Дереком Чисорой, но бой перенесен из-за пандемии.

«Александр – это по-русски, Олександр – по-украински. Я – Александр». Усик объяснил, как его зовут

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