Бокс

Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца» за фильм о религии

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Александр Усик

Фото: Getty Images

Автор:Eurosport
час назад

Боксеров обвиняют в антиукраинских действиях.

Украинские боксеры Александр Усик и Василий Ломаченко попали в базу «Миротворца».

Сайт позиционирует себя как центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка. Анкеты спортсменов появились на сайте после съемок в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес» о вере и дружбе с российскими спортсменами.

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По информации Страна.ua, боксеров обвинили в «отрицании российской агрессии», «участии в организованных Россией антиукраинских пропагандистских мероприятиях» и «манипуляции общественно значимой информацией». Анкеты боксеров появились в разделе «Чистилище», в который профайлы людей заносят за якобы антиукраинские действия или высказывания.

  • Статистика Ломаченко – 14-1, Усика – 17-0.
  • 23 мая Усик должен был драться с британцем Дереком Чисорой, но бой перенесен из-за пандемии.

«Александр – это по-русски, Олександр – по-украински. Я – Александр». Усик объяснил, как его зовут

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