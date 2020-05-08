Бой тысячелетия замаячил на горизонте.

Бывший американский боксер Эвандер Холифилд готов провести третий бой против Майка Тайсона после возвращения на ринг, но только если получит высокий гонорар.

«Все зависит от того, сколько денег мне предложат, и от того, что они называют хорошими деньгами. Потому что я знаю, что такое хорошие деньги. Они должны дать мне большую сумму», – цитирует 57-летнего Холифилда Forbes.

Бокс 57-летний Холифилд объявил о возвращении на ринг вслед за Тайсоном ВЧЕРА В 06:29

Ранее 53-летний Тайсон также объявил о возвращении на ринг.

Холифилд и Тайсон провели между собой два боя: в 1996 году победил Эвандер, во время реванша в 1997-м Тайсон откусил ему кусочек уха и был дисквалифицирован.

История великого фото: укус Тайсона

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