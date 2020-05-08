Поводом к предложению послужило внесение спортсменов в базу «Миротворца».

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявил, что готов помочь украинским спортсменам Александру Усику и Василию Ломаченко с получением российского гражданства.

Ранее Усик и Ломаченко попали в базу «Миротворца» после съемок в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес» о вере и дружбе с российскими спортсменами.

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«Усик и Ломаченко – достойные люди, достойные спортсмены, которые отстаивают свою позицию. Это не позиция Украины, что их не любят. Их обоих там любят и обожают. Не только на Украине, но и в России и Белоруссии, весь православный мир их любит и поддерживает. Так же и я поддерживаю. Есть в Украине десятки ублюдков, которые за доллары бегают и выполняют поручения. Вот они могут быть недовольны. Но на 40 миллионов в Украине это максимум несколько тысяч человек.

В базу «Миротворец» включают не предателей Украины, а наоборот – предатели включают людей в эту вымышленную базу. Мы готовы предоставить Усику и Ломаченко российское гражданство, если эти десятки ублюдков на Украине будут сеять негатив вокруг этих великолепных спортсменов. Мы такими спортсменами гордимся. И готовы предоставить им гражданство, если это нужно. Лишь бы они боксировали и радовали болельщиков на Украине, в России и по всему миру», – цитирует Кремлева «Спорт-Экспресс».

Жесткий ответ Кремлеву дал промоутер Усика Александр Красюк. «Этот человек не имеет права упоминать имя Усика и Ломаченко. И он сам знает почему», – заявил Красюк. Его слова приводит Sportbox.

Статистика Ломаченко – 14-1, Усика – 17-0.

23 мая Усик должен был драться с британцем Дереком Чисорой, но бой был перенесен из-за пандемии коронавируса.

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