Богдана Грицая возмутил ролик, который Усик выложил в инстаграме.

Украинский борец и бронзовый призер чемпионата мира Богдан Грицай вызвал на бой без правил соотечественника-боксера Александра Усика.

«Я, Богдан Грицай, с украинской Шепетовки обращаюсь к Александру Усику с украинского Крыма, временно оккупированного Российской Федерацией. Александр, вот посмотрел твой последний видосик, где ты пытаешься запугивать людей. Ты что, Кадыров? На самом деле я не шучу. Если представители бойцовских видов спорта будут применять свои умения для ущемления прав человека, то бандитизм конца Советского Союза будет казаться образцом справедливости и правопорядка.

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Я не знаю, Усик, к чему готовит тебя твой куратор. Но ты должен понять, насколько опасными являются бои без каких-либо правил, которые ты так пытаешься продвинуть. Сначала ты на камеру рассказывал про «благословения Митрополита», а потом обещаешь «бить морды народным депутатам»? Теперь же ты просто угрожаешь всем жителям Украины. Судя по твоим последним видео, ты эксперт во всем. Комментируешь все подряд: медицину, коронавирус, историю, декоммунизацию, богословие. Особенно забавным было вот это твое с Ломаченко про единый народ имени Кадырова и Путина.

Ты сам не оставил мне выбора. Я, Богдан Грицай, именно тот диванный эксперт, который смеется с твоих ватных видео, малограмотных комментариев, твоих детских стишков и русского сценария, который ты так активно пытаешься продвинуть. Я именно тот, кого ты вызвал на бой, и я принимаю вызов. На бой без правил, как ты и говорил. И после этого боя ты поймешь, что даже для профессионального боксера бои без правил – непозволительны. И будет еще один урок. Не тебе, Александр, решать, чей Крым, и не тебе решать, что нужно говорить и писать украинцам.

Усик, радуйся, что на твое видео под названием «один раз ты можешь войти не в те двери» отозвался именно я. Было бы страшнее, если бы клипы под названием «в последний раз ты можешь подойти не к тому окну» начали бы снимать профессиональные женщины-снайперы или пенсионеры служб отстрела бешеных животных», – заявил Грицай в ролике на своем ютьюб-канале.

Ранее Усика и его коллегу Василия Ломаченко внесли в базу «Миротворца» после съемок в документальном фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес» о вере и дружбе с российскими спортсменами.

Узнав об этом, генсек Федерации бокса России Умар Кремлев предложил Усику и Ломаченко оформить российское гражданство.

Кремлев предложил Усику и Ломаченко российское гражданство и получил жесткий ответ

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