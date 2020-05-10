Александр Усик, Украина, Олимпийские игры-2012
Фото: Getty Images
Съемки в русском фильме, включение в список «Миротворца», обвинения Редкача – у Усика насыщенная неделька.
Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал политическую позицию абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.
«Конечно, я знаком с Усиком и Ломаченко лично. Мы много лет вместе тренировались и выступали на соревнованиях. Когда были в любителях, много с ними спарринговали.
Кремлев предложил Усику и Ломаченко российское гражданство и получил жесткий ответ
Что касается их веры – скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное – это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам.
Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа. Ответ Усика на вопрос «Чей Крым?» «Крым божий» – это как минимум лицемерие.
Вообще, я думаю, зарабатывать в России они смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды. В конце концов, многие украинские звезды шоу-бизнеса живут и зарабатывают в России и при этом не затрагивают никаких политических тем.
Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, потому что придется «красиво» уходить с Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут. А вообще это на их совести», – заявил Редкач в интервью Metaratings.UA.
- Редкач опубликовал в инстаграме скриншот профиля тренера Усика Сергея Лапина, что тот представляет Россию. Лапин ответил фотографией украинского паспорта, на что Иван заявил, что наличие украинского паспорта не означает отсутствие русского.
- 34-летний Редкач провел на профессиональном ринге 30 боев, из которых победил в 23 и проиграл в пяти.
«Не тебе решать, чей Крым». Украинский борец предложил Усику провести бой без правил
Подписывайся на Eurosport.ru в телеграме