Съемки в русском фильме, включение в список «Миротворца», обвинения Редкача – у Усика насыщенная неделька.

Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал политическую позицию абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

«Конечно, я знаком с Усиком и Ломаченко лично. Мы много лет вместе тренировались и выступали на соревнованиях. Когда были в любителях, много с ними спарринговали.

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Что касается их веры – скорее всего, они такие же верующие, как и большинство из нас. А все остальное – это пафос и наигранность. Большинство их православных высказываний не имеют никакого смысла. И они не из тех, кто живут по всем церковным канонам.

Поэтому, на мой взгляд, это с их стороны дурь или прикрытие верой истинного правдивого ответа. Ответ Усика на вопрос «Чей Крым?» «Крым божий» – это как минимум лицемерие.

Вообще, я думаю, зарабатывать в России они смогли бы и без такой ярко выраженной пропаганды. В конце концов, многие украинские звезды шоу-бизнеса живут и зарабатывают в России и при этом не затрагивают никаких политических тем.

Может, это для политического убежища в Америке? Может, в Украине что-то накосячили, потому что придется «красиво» уходить с Украины. Может, они вообще право голоса не имеют и делают, что им скажут. А вообще это на их совести», – заявил Редкач в интервью Metaratings.UA.

Редкач опубликовал в инстаграме скриншот профиля тренера Усика Сергея Лапина, что тот представляет Россию. Лапин ответил фотографией украинского паспорта, на что Иван заявил, что наличие украинского паспорта не означает отсутствие русского.

34-летний Редкач провел на профессиональном ринге 30 боев, из которых победил в 23 и проиграл в пяти.

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