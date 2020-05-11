Мила Кузнецова хочет устраивать из своих поединков шоу.

Украинская модель Мила Кузнецова рассказала о своем намерении стать профессиональной боксершей.

«Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге», – заявила Кузнецова. Слова девушки с 13-м размером груди приводит Champion.com.ua.

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На аккаунт Милы в инстаграме подписаны более 500 тыс. человек.

Кузнецова – участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года.

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