Мила Кузнецова
Фото: Instagram
Мила Кузнецова хочет устраивать из своих поединков шоу.
Украинская модель Мила Кузнецова рассказала о своем намерении стать профессиональной боксершей.
«Когда победим коронавирус, начну заниматься с тренером. Если дело пойдет, буду оформлять в национальной лиге профессионального бокса Украины лицензию, чтобы за несколько месяцев дебютировать на профессиональном ринге», – заявила Кузнецова. Слова девушки с 13-м размером груди приводит Champion.com.ua.
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- На аккаунт Милы в инстаграме подписаны более 500 тыс. человек.
- Кузнецова – участница конкурса Miss Universe Plus Size 2019 года.
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